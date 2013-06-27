حماس: أردوغان يزور غزة في الخامس من يوليو

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة، عبدالسلام صيام، أن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور غزة الأسبوع المقبل.

وقال صيام لصحيفة "فلسطين"، التي تصدر في قطاع غزة، إن "زيارة رئيس الوزراء أردوغان ستجري في الخامس من يوليو/تموز".

ونقلت الصحيفة عن صيام قوله إن "وفدين تركيين، أحدهما حكومي والآخر إعلامي، وصلا غزة خلال اليومين الماضيين، واجتمعا مع رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، ووكيل وزارة الخارجية غازي حمد لبحث تفاصيل الزيارة".

وتابع: "أبلغنا الوفدين بالموعد المذكور ما لم يحدث أي طارئ"، مشيراً إلى أنه سيتم التباحث بين الحكومة والوفدين في جدول زيارة أردوغان.

والتقى هنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، بأردوغان الأسبوع الماضي في أنقرة لبحث تفاصيل الزيارة القادمة.