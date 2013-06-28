إخلاء سبيل 25 من الموقوفين في المعارك مع "الأسير"

أخلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبناني القاضي صقر صقر، سبيل 25 شخصاً من الموقوفين في أحداث صيدا، بين الجيش اللبناني والشيخ أحمد الأسير حسبما قالت جريدة "الحياة".

وزار القاضي صقر، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، حيث أشرف شخصياً على سير التحقيقات الجارية مع الموقوفين في أحداث عبرا، وتم إخلاء سبيل 25 شخصاً، إضافة إلى الـ 47 المطلق سراحهم سابقاً.

وتستمر التحقيقات مع الأشخاص الموجودين لدى المديرية، ولم يتم توقيف أشخاص جدد.

وكانت العملية العسكرية التي قادها الجيش اللبناني ضد الشيخ أحمد الأسير، قد انتهت يوم الاثنين الماضي، بعد أن سيطر الجيش على مقر الأسير، الذي هرب إلى جهة مجهولة.

يذكر أن حصيلة القتلى جراء الاشتباكات الدامية بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ الأسير وصلت إلى نحو 40 من كلا الجانبين.

وعند اقتحام قوات من الجيش للمجمع الذي تحصن به مسلحون موالون للأسير في مدينة صيدا، اعتقلت العشرات من أنصاره، وأفيد بأن عدد قتلى الجيش بلغ نحو 18، فيما وصل عدد قتلى مناصري الأسير إلى نحو 22.