بلاغ كاذب عن قنبلة يؤخر إقلاع طائرة أردنية من الكويت

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في بيان الجمعة 28 يونيو/حزيران، أن بلاغاً كاذباً بوجود قنبلة تسبب بتأخير إقلاع طائرة تابعة للشركة من مطار الكويت لمدة 6 ساعات، الخميس.

وقال المساعد التنفيذي لمدير عام الملكية للإعلام والاتصال، باسل كيلاني: إن "الطائرة من طراز إيرباص 321 كانت على وشك الإقلاع من الكويت الخميس إلى عمان، وعلى متنها 150 مسافراً، حين قام أحد المسافرين الذي وصل متأخراً بالإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها في محاولة منه لتأخير عملية الإقلاع واللحاق بالرحلة قبل انطلاقها".

وأضاف أن الشركة "أخذت البلاغ على محمل الجد، وأوعزت لقائد الطائرة بإخلائها من المسافرين والأمتعة، وقام أمن الطائرة وسلطات مطار الكويت بتفتيشها بعناية ليتبين أن البلاغ كان كاذباً".

وأشار إلى أن السلطات الكويتية قامت باعتقال المسافر المذكور وباشرت التحقيق معه.

وتسيّر الملكية الأردنية، التي يتألف أسطولها من أكثر من 30 طائرة، رحلات إلى 58 وجهة حول العالم.