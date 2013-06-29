كيري يلغي زيارة إلى أبوظبي وسط جولات مكوكية بالمنطقة

ألغى وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، زيارته التي كانت مقررة السبت 29 يونيو/حزيران، للعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك لمتابعة جهود السلام ولقاءاته المتكررة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي بدأها الخميس، بحسب متحدثة أميركية.

وكان يفترض أن يجتمع كيري، مساء السبت، على مائدة العشاء مع المسؤولين الإماراتيين، ولكنه سيمضي يومه الثالث في الانتقال بين القدس وعمان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماري هارف، إن كيري سيتوجه في وقت لاحق، كما هو مقرر، إلى بروناي للمشاركة في منتدى "آسيان" لمجموعة دول آسيا الجنوبية والشرقية ابتداء من الاثنين.

وقبل وصوله إلى عمان الأربعاء، زار وزير الخارجية الأميركية كلاً من الكويت وقطر والسعودية والهند.

وأضافت المتحدثة أن وزير الخارجية "يقدر شراكتنا مع الإمارات العربية المتحدة حق قدرها، واتصل بوزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان ليقدم له اعتذاره، وهو يأمل العودة لزيارة البلد في مستقبل قريب".

وهذه الزيارة الخامسة لكيري إلى المنطقة في خمسة أشهر، وهو يسعى إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة منذ حوالي ثلاث سنوات بسبب مسألة الحدود والاستيطان بشكل خاص.