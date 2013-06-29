مفتي صيدا يندد بتوقيفات وانتهاكات بعد المعركة مع الأسير

ندد رجل الدين الشيخ سليم سوسان بتوقيفات وملاحقات تطال أبناء الطائفة السنية، بعد العملية العسكرية ضد رجل الدين المتشدد الشيخ أحمد الأسير المتواري عن الأنظار، مطالبين الدولة بإجراء تحقيقات في انتهاكات منسوبة إلى عناصر في الجيش ومجموعات مسلحة غير نظامية.

وقال مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان في خطبة ألقاها في جامع الزعتري في صيدا، إن هناك أشخاصا "يعتقلون ويلاحقون بدون ضابطة عدلية واستنابات قضائية".

وأضاف سوسان بأن أناسا "يساقون إلى السجون لأنهم متدينون أو ملتحون أو منقبون، أو يضربون حتى الإيذاء، وربما وصلوا إلى الموت"، معتبرا ما يحدث أمرا مرفوضا.

وتشير مصادر أمنية إلى أن القوى الأمنية أوقفت عشرات الأشخاص منذ الاثنين الماضي للتحقيق معهم في احتمال ارتباطهم بأحمد الأسير، الذي هاجمت مجموعة تابعة له الأحد حاجزا للجيش، ما تسبب بمقتل وجرح عدد من الجنود. وتلت ذلك عملية عسكرية للجيش ضد مقره في عبرا قرب صيدا، قتل فيها 18 جنديا وعددا لم يحدد من المسلحين. بينما فر الأسير إلى جهة مجهولة.