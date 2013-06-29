وزراء خارجية "التعاون الخليجي" يتشاورون حول أزمة سوريا

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا تشاوريا، السبت 29 يونيو/حزيران، في العاصمة البحرينية، المنامة، وذلك بهدف تنسيق وتوحيد المواقف قبل لقائهم، الأحد، مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف راشد الزياني، في بيان، إن وزراء الخارجية سيعقدون اجتماعهم التشاوري السنوي في البحرين برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع الأحد مناقشة الأزمة السورية والإعداد لمؤتمر "جنيف 2" حول التسوية في سوريا، وكذلك بحث سبل دعم المعارضة السورية.

وأدان مجلس التعاون الخليجي أكثر من مرة قمع النظام السوري ضد شعبه، ودعا إلى تقديم مساعدات للشعب والمعارضة السوريين.