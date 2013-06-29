90 % من المياه في غزة ملوثة بمياه الصرف والكيماويات

يعاني قطاع غزة من أزمة مياهٍ خانقة تلوح في السماء، فالقطاع الذي لا يزال يعاني الويلات جراء الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها حركة حماس، والتي تنعكس بشكل أو بآخر على القطاع الذي يقطنه مليون و600 ألف نسمة، تأتيه هذه المرة أزمة جديدة تهدد صحة سكان القطاع .



90 % من المياه الجوفية في غزة ملوثة بمياه الصرف والكيماويات، ما جعل 80% من سكان قطاع غزة يشترون مياه الشرب، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.



وهناك دراسة أجرتها إدارة الفضاء والطيران الأميركي (ناسا) لبيانات التقطتها الأقمار الصناعية أن القطاع فقد 144 كيلومترا مكعبا من المياه بين عامي 2003 و2009.



ولأن القطاع يتمتع بموقع جغرافي متميز، فقد حاولت السلطة حل المشكلة وذلك من خلال استغلال موقع القطاع الجغرافي والمطل على البحر الأبيض المتوسط، في بناء محطة لتحلية مياه البحر، وكالعادة التمويل كان هو العائق أمام هذا المشروع، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيتم البدء فيه في عام 2017.