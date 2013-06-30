إسرائيل تواصل مشروعا استيطانيا كبيرا في القدس الشرقية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد 30 يونيو/حزيران، أن بلدية القدس الإسرائيلية ستعطي، الاثنين القادم، الضوء الأخضر لمرحلة جديدة من مشروع بناء 930 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية. وتعذر الحصول على أي تأكيد رسمي حتى الآن من السلطات.

وكثف وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اجتماعاته الأخيرة مع الزعماء الفلسطينيين والإسرائيليين، الأحد، فيما يختتم خامس جولاته بالمنطقة للوساطة من أجل إعادة إطلاق عملية السلام المتوقفة من 3 سنوات، دون إحراز تقدم يذكر.

ويتعلق المشروع الاستيطاني، الذي أطلق في 2011 بحي "هار حوما" الاستيطاني في موقع جبل "أبو غنيم". وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن لجنة الشؤون المالية في البلدية من المقرر أن تسمح بشق طرق وتشييد بنى تحتية.

ومن جهتها، يفترض أن توافق وزارة الإسكان على استخدام مئة مليون شيكل (27 مليون يورو) لخفض الضرائب المحلية على المالكين المقبلين لهذه الوحدات، التي سيتم تخفيض أسعار بيعها.

وأكدت حركة "السلام الآن"، المناهضة للاستيطان أن هذا الحافز سيسمح للجنة البلدية بمنح خصم كبير في الأسعار للمالكين الجدد في منطقة جبل أبو غنيم.

وإلى ذلك، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إن "هذا رد نتنياهو (بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي) على كل ما قاله كيري وما حمله من أفكار، وما بذله من جهود".