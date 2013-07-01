تجدد أعمال العنف في ولاية راخين بميانمار

قال متحدث باسم الحكومة في ميانمار إن مثيري شغب أضرموا النار في منزلين في بلدة ساحلية فيولاية راخين في أحدث أعمال عنف بين البوذيين والأقلية المسلمة، ولكن أحد السكان قال إن قوات الأمن استعادت النظام اليوم الاثنين، وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة من المسلمين.

وقتل ما لا يقل عن 237 شخصاً في ميانمار في أعمال عنف دينية خلال العام المنصرم كما شرد نحو 150 ألف شخص آخرين. وتقول الأمم المتحدة إن معظم الضحايا من المسلمين، وإن أعنف الحوادث وقعت في ولاية راخين التي يعيش فيها نحو 800 ألف شخص من مسلمي الروهينغا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن أحدث تفجر لأعمال العنف وقع عندما تجمع نحو 50 شخصاً أمام مركز للشرطة في ثاندوي على الساحل الغربي أمس الأحد بعد أن علموا أن "رجلا من ديانة أخرى" اغتصب امرأة.

وعلى الرغم من أن أعمال الشغب التي وقعت في ثاندوي صغيرة نسبيا، فإن حوادث مماثلة أدت في الماضي إلى مواجهات أكبر وأكثر دموية.

حيث يقوم مثيرو الشغب من حين لآخر بإضرام النار في العديد من المنازل، وقال متحدث باسم من شرطة ميانمار إننا نعمل بكل جهد لكشف الجناة واتخاذ إجراء وفقاً للقانون."