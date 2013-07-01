حقوق الإنسان: الأردن والعراق وتركيا تمنع لجوء السوريين

اتهمت منظمة حقوق الإنسان الأردن والعراق وتركيا بمنع عشرات الآلاف من السوريين الدخول عبر المعابر الحدودية، وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن "قوات حرس الحدود العراقي والأردني والتركي تمنع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحاولون الفرار من سوريا".

وأضافت المنظمة أن "هذه الدول قامت إما بإغلاق المعابر الحدودية أو السماح لأعداد محدودة من السوريين بالعبور، مما يترك عشرات الآلاف منهم عالقين في ظروف خطيرة بالمناطق الحدودية السورية على حد وصف المنظمة، فيما يتبع لبنان سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين السوريين الفارين من النزاع".

وذكر التقرير أن "اللاجئين حديثي الوصول إلى الأردن أكدوا أن حرس الحدود الأردني منعهم هم و آخرون من الدخول لأيام أو أسابيع في شهر مايو/أيار الماضي، على الرغم من نفي الأردن إغلاق حدوده أمام حركة اللاجئين".

كما أشارت المنظمة إلى أن الأردن يمنع منذ أواخر العام 2011 الفلسطينيين والعراقيين والرجال غير المتزوجين من هم في سن التجنيد، وأي شخص بدون أوراق ثبوتية من دخول الأردن.