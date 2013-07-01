مقتل 8 عناصر سابقين في الصحوة بعد اختطافهم ببغداد

قتل ثمانية عناصر سابقين في قوات الصحوة، بعد اختطافهم من منازلهم فجر الاثنين في ناحية المشاهدة، شمال بغداد، وفق مصادر أمنية وطبية.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن "ثمانية أشخاص، كانوا سابقا في قوات الصحوة، اختطفوا بعد منتصف ليل أمس الأحد وعثر على جثثهم صباح اليوم".

وأوضح أن "مسلحين يرتدون زي قوات الجيش خطفوا الضحايا حوالي الثانية بعد منتصف الليل، من منازل متفرقة في ناحية المشاهدة، وعثرت الشرطة على جثثهم صباحاً مقتولين بالرصاص في أحد البساتين".

وأكد مصدر طبي في مستشفى الطارمية، شمال بغداد، تلقي ثمانية جثث لرجال مقتولين بالرصاص في الرأس والصدر.

وأدت الهجمات المتكررة ضد قوات الصحوة إلى مقتل ثمانية وجرح 18 آخرين من عناصر هذه القوة خلال الأسبوع الماضي.