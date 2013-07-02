الإمارات.. سجن 56 متهماً من تنظيم "الإخوان" وبراءة 25

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الثلاثاء، حكمها في قضية "التنظيم السري" لجماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدة 10 سنوات لـ56 متهما في التنظيم الإخواني والحكم 15 سنة على 8 متهمين هاربين خارج الدولة.

وحكمت المحكمة على باقي المتهمين بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، بينما حكمت ببراءة 25 آخرين، فيما حكمت بالبراءة على جميع المتهمات وهن أكثر من 20 متهمة في "التنظيم السري" للإخوان بالإضافة الى مصادرة جميع ممتلكات "التنظيم السري".

وكانت هذه القضية قد استأثرت باهتمام محلي وإقليمي ودولي منذ الإعلان عن إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة محاولة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، إذ كشفت التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين للنيابة العامة، عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة، وفق ما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".

ووفقاً للتحقيقات، فقد أنشأ المتهمون وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات والاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم مظهراً خارجياً وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وقد خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.

قائمة المتهمين

أولاً: غيابياً بمعاقبة كل من المتهمين الهاربين بالسجن لمدة 15 سنة:

1- محمد صقر يوسف صقر الزعابي

2- عبد الرحمن خليفة سالم بن صبيح

3- سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي

4- محمد جاسم محمد درويش النعيمي

5- أحمد محمد عبد الله محمد الشيبة

6- حمد محمد رحمه عبيد الشامسي

7- خلف عبدالرحمن الرميثي

8- جاسم راشد الشامسي

ثانياً: حضوريا الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها للمتهمين :

1- سلطان كايد محمد القاسمي

2- محمد علي صالح المنصور المنصوري

3- راشد عمران علي عبيد الشامسي

4- حسين علي عبد الله النجار الحمادي

5- حسن محمد حسن أحمد الحمادي

6- أحمد غيث أحمد غيث السويدي

7- علي حسين أحمد علي الحمادي

8- علي سعيد محمد حسن الكندي

9- خالد محمد عبد الله الشيبة النعيمي

10- سيف محمد علي العجلة آل علي

11- عبد السلام محمد درويش المرزوقي

12- حمد حسن علي رقيط

13- محمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي

14- هادف راشد عبد الله العويس

15- عبد الله نصيب كرامة الجابري

16– فؤاد محمد عبدالله حسن الحمادي

17- حسين منيف الجابري

18- أحمد سيف خلف صالح المطري

19- محمد عبد الله الركن

20- عبد الرحيم محمد عبدالرحمن الزرعوني

21- عيس خليفة أحمد سيف السويدي

22– جمعة سعيد جمعة بن درويش الفلاسي

23– مصبح درويش جمعة كداس الرميثي

24- شاهين عبدالله مال الله الحوسني

25- سيف محمد سيف محمد العطر الضنحاني

26- أحمد يوسف عبد الله بوعتابة الزعابي

27– خليفة هلال خليفة هلال

28- خالد فضل أحمد جاسم

29- سالم علي سليمان حمدون الشحي

30- صالح محمد صالح الظفير

31- سالم عبد الله راشد ساحوه

32- خالد محمد يوسف سالم راشد اليماحي

33- أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي

34- سعيد ناصر سعيد عثمان الواحدي

35-علي عبد الله مهدي صالح

36- عبد العزيز علي سعيد حارب

37- إبراهيم اسماعيل ابراهيم الياقوت

38- أحمد صقر محمد عبيد السويدي

39- طارق حسن عبدالله القطان الهرمودي

40- راشد خلفان عبيد سبت آل علي

41- طارق إبراهيم عبد الرحيم القاسم

42- عبد الرحمن أحمد محمد الحديدي آل علي

43- عيس معضد عبدالله السري المهيري

44- سالم موسى فرحان الحليان

45- علي سالم محمد الغواص الزعابي

46- علي عبد الله فتح علي آل خاجة

47- أحمد حجي صخير القبيسي

48- أحمد حسن محمد الرستماني

49- أحمد كنيد المهيري

50-إسماعيل عبدالله مال الحوسني

51- عبدالرحيم عبدالله عبد الكريم البستكي

52- محمد سعيد محمد ذياب العبدولي

53- إبراهيم حسن علي المرزوقي

54– حسن منيف الجابري

55-نجيب أحمد عبدالله أحمد أميري

56- علي محمد بن حجر الشحي



ثالثاً: قضت المحكمة بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين:

1- عمران علي حسن الرضوان الحارثي

2- محمود حسن محمود أحمد الحوسني

3- عبدالله عبد القادر أحمد علي الهاجري

4– منصور حسن أحمد الأحمدي

5- فهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري

رابعاً: حكمت محكمة أمن الدولة ببراءة كل من المتهمين :

1- خميس سعيد علي سعيد الصم الزيودي

2- أحمد عوض يسلم سالم الشرقي

3- أمينة سلطان عبدالله النعيمي

4- مريم محمد صالح محمد الظفير

5- هدى خلفان بن كامل النعيمي

6- محمد عبد الله محمد راشد عبدان النقبي

7- جمال عوض يسلم سالم الشرقي

8- عدنان عبد الكريم محمد جلفار

9- علي حميد علي راشد النعيمي

10- عبد الرحمن عبد الله حسين الحمادي

11- فاطمة عبيد الصلاقي زوجة إبراهيم ياقوت

12- ماجدة فارس عبدالرزاق الفارس الشمري

13- حصة محمد صالح الظفير

14- فاطمة حسن محمد الزعابي

15- نجيبة محمد حسن الحوسني

16- نعيمة محمد يحيي عبد الله

17- جميلة سالم عبيد الطريفي الشامسي

18- هادية محمد عبد العزيز السيد

19- نعيمة علي حسن عبد الله المرزوقي

20- راشد محمد عبد الله الركن

21- توفيق يوسف الشيخ عبدالله المبارك

22- عادل أحمد عبد الكريم الزرعوني

23- محمد عبد الله الشعمي

24- أحمد محمد صالح عبدالله الحمادي

25- نجيبة عبد الله أحمد يوسف الهاشمي



خامساً: قضت المحكمة بمصادرة الآتي:

- مبلغ 290 ألف درهم من المبالغ التي ضبطت بخزينة منزل المتهم سالم عبد الله راشد ساحوه السويدي

- مبلغ مائة ألف درهم المتحفظ عليه بشركة طيبة للحج و العمرة بالشارقة لحساب عيسى معضد السري

- 20 % من رأس المال مدرسة السلام الانجليزية بأبوظبي

- مبلغ مليون درهم و مائة ألف درهم من أموال شركة منازل للتشييد و العمران

- مزرعة الختم المسجلة باسم أحمد محمد كنيد المهيري

- بناية سكنية تجارية بمنطقة مويلح في الشارقة

- بناية تجارية بمنطقة مويلح في الشارقة

- مبلغ مليون درهم من حساب المتهم أحمد حسن الرستماني

- الأجهزة و الأدوات المستخدمة في الجريمة



وإغلاق:

- مركز العقل الذكي

- مركز الأسرة السعيدة

- مركز منارات للاستشارات التربوية في عجمان

والمواقع الالكترونية:

- موقع الامارات للدراسات والإعلام "إيماسك".

- المواطنون السبعة الالكترونية.

- وطن يغرد خارج السرب.

- دعوة الاصلاح الالكتروني.

- شبكة ينابيع التربوية الالكتروني الواردة بتقرير الخبير.