وفاة فلسطيني دهسته سيارة للجيش الإسرائيلي في الخليل

قال مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء إن شابا فلسطينيا توفي في بلدة دورا غربي مدينة الخليل بالضفة الغربية، بعد أن دهسته سيارة جيب للجيش الإسرائيلي.

وأبلغ كامل حميد محافظ الخليل إذاعة صوت فلسطين قائلا "هذا الشاب معتز الشراونة 19 عاما لا ذنب له على الإطلاق، حاول رفع علم فلسطين فقام الجيش بدهسه بطريقة إجرامية متعمدة لقتله".

وأضاف "نحمل سلطات الاحتلال مسؤولية ما حصل وما قد يحصل. هذا الاستهداف وهذه العربدة بلا مبرر لا يوجد أي سبب يدعو الجيش لمهاجمة دورا أو أي موقع آخر".

وقال مصدر في مستشفى عالية بمدينة الخليل إن الشراونة توفي بعد وصوله الى المستشفى بوقت قصير، متأثرا بإصابات أصيب بها جراء تعرضه لحادث دهس.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي على الحادث الذي يأتي في وقت تبذل فيه الإدارة الأميركية جهودا حثيثة لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المحادثات.