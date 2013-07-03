مقتل 17 في هجوم لطائرة أميركية بدون طيار في باكستان

قال مسؤولون أمنيون باكستانيون "إن طائرة أميركية بدون طيار قتلت 17 شخصاً على الأقل في قصف صاروخي شنته في منطقة حدودية بباكستان في وقت مبكر الأربعاء".

وأضاف المسؤولون، أن صاروخين أصابا منزلاً قرب السوق الرئيسة في ميرانشاه عاصمة منطقة وزيرستان الشمالية القبلية المضطربة، وتعتبر المنطقة معقلاً لطالبان.

وقال كليم الله داور، وهو زعيم قبلي محلي، "إن أشخاصا كثيرين أصيبوا في الهجوم، لكن عمال الإنقاذ تأخروا في الوصول إليهم خوفا من أن يسقطوا ضحايا في هجوم ثان، وهو تكتيك شائع في الهجمات التي تشن بواسطة طائرات بدون طيار".

وقال داور "لم يكن ممكنا أن يبدأ الناس مسعى الإنقاذ لبعض الوقت، لأن الطائرات كانت مازالت تحلق فوق المنطقة".

وهذا هو أكبر هجوم تشنه طائرة أميركية بدون طيار في باكستان هذا العام، والثاني منذ أن تولى نواز شريف منصب رئيس الوزراء في أعقاب فوزه في الانتخابات في مايو/ايار.

وطالب شريف بنهاية فورية لضربات الطائرات الأميركية بدون طيار بحجة أنها تنتهك سيادة باكستان. لكن الولايات المتحدة تقول إنها تهاجم متشددين في مناطق لا يمكن للجيش الباكستاني أن يصل إليها.

وقتلت طائرة بدون طيار الرجل الثاني في قيادة حركة طالبان الباكستانية وستة آخرين في هجوم في مايو/أيار.