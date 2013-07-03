هولاند يدعو الأوروبيين لاتخاذ موقف موحد حول تجسس واشنطن

دعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشترك حول المعلومات المتعلقة بقيام واشنطن بالتجسس على حلفائها.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد وعد بتقديم إيضاحات حول الوثائق التي تم تسريبها.

وبات إدوارد سنودن، المستشار الأمني الأميركي السابق، الذي بدأ بتسريب معلومات حساسة عن قيام بلاده بالتجسس على دول عدة، صداعاً مزمناً بالنسبة لواشنطن.

وبعد كشفه عن عمليات تجسس على الصين، أثارت غضب بكين، فجّر قنبلة أخرى، بتأكيده على عمليات تجسس تقوم بها واشنطن على حلفائها الأوروبيين الذين طالبوا واشنطن فوراً بتقديم معلومات كاملة عن المسألة، ولاموها على تجسسها على أصدقائها. ويبدو أن الأزمة آخذة في التصاعد.

وقابل الأميركيون الاستياء الأوروبي بنوع من البرود، فهم يرون بأن الإلمام بمعلومات حول الدول أمر عادي، واعدين بتقصي المسألة.

ويبدو أن واشنطن أصبحت مؤرقة فعلاً بسنودن الذي أثار زوبعة التجسس، فموضوعه كان على طاولة البحث بين وزيري خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، وروسيا، سيرغي لافروف.

فسنودن الذي غادر هونغ كونغ ، منذ نحو أسبوع إلى روسيا، لم يبد الروس ترحيبا كبيرا به، بل وألمحوا إلى رغبتهم في صمته كي لا يلحق ضرراً بأصدقائهم في واشنطن، وفق ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين.

فيما عدل سنودن عن طلبه اللجوء في روسيا، ولا تُعرف بعد وجهته القادمة.