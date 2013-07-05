هل من مسبب للحروب الأهلية في مصر ولبنان؟

تمر كل من مصر ولبنان، بعد سوريا، بمرحلة خطرة ومعقدة، إذ يخشى أن ينجّرا إلى حرب أهلية تطيح ما تبقى من أمن المنطقة العربية لأعوام كثيرة . تستند هذه التوقعات إلى دراسات وأبحاث وضعت عن الأسباب والعوامل التي تقف وراء الحروب الأهلية في المجتمعات الدولية، ويأتي في مقدمتها العوامل الآتية:

1-ارتفاع نسبة الشباب بين سكان البلاد . يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة في الحروب الأهلية بحسب دراسة أعدتها مؤسسة أمريكية لدراسة السكان . وترى هذه الدراسة أن ارتفاع نسبة الشباب يوفر للمنظمات المحاربة عناصر مندفعة وقابلة للتعبئة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة . تأكيداً للعلاقة بين الشباب والحروب الأهلية، لاحظت الدراسة أن نسبة الشباب مرتفعة بالمقاييس الدولية في كل من العراق، وأفغانستان، والسودان، وفلسطين والكونغو أي أقطار تشهد أشكالاً متنوعة من العنف والحروب . بالمقابل وجدت الدراسة أن مستويات العنف تراجعت في المجتمعات التي انخفضت فيها نسبة الشباب بالمقارنة مع بقية السكان .

بالموازنة بين هذه الأمثلة، من جهة، وبين المثالين المصري واللبناني، من جهة أخرى، نجد أن هناك نسبة عالية من الشباب في البلدين . فنسبة الشباب بين المصريين تصل إلى نحو الثلاثين في المئة منهم . أما نسبة الشباب بين اللبنانيين فهي مرتفعة أيضاً، إلا أن الهجرة إلى الخارج تستوعب عدداً كبيراً منهم . وما عدا هؤلاء فإن الشباب في مصر ولبنان يعانون انتشار البطالة التي تصل في أشكالها المقنّعة إلى ما يفوق الأربعين في المئة من مجموع اليد العاملة . ويجدر بالذكر أنه في الوقت الذي تعرضت فيه نسبة عالية من سكان لبنان إلى أخطار الحرب الأهلية وباتت تخشى من تكرارها، فإنه بالمقابل هناك نسبة عالية من الشباب الذين ولدوا بعد انتهاء الحرب الأهلية في نهاية الثمانينات، ومن ثم فإنهم لم يختبروا بالملموس شرور الحرب ويشكلوا أرضاً خصبة لدعاة العنف في البلاد .

2-الانقسام العمودي في المجتمع، والمقصود بذلك انقسام المجتمع إلى فريقين متساويين من الناحية الديموغرافية ومن ناحية امتلاكهما أدوات الصراع وحوافزه . فهذا النوع من الانقسام يشجع الفريقين على اللجوء إلى استخدام السلاح ضد الفريق الآخر . عندئذٍ يعتقد كل فريق أنه قد يكسب جولة نهائية لإخراج المنافس الوحيد من ساحة الصراع وللسيطرة الكلية على البلد وعلى مواردها . ويعتبر الأكاديمي الأمريكي آرندت ليبهارت الذي أطلق نموذج الديمقراطية التوافقية، أن الانقسام العمودي والثنائي هو الأخطر بين الانقسامات المجتمعية، كما هو الحال في المثال اللبناني . فلقد تكررت الحروب الأهلية مراراً بين الفريقين المتصارعين المتكافئين من حيث القوة والقدرات العسكرية والتعبوية . وبالمقابل، فإن ليبهارت يعتقد أن الانقسامات الثلاثية والرباعية تقلل من خطر الحروب الأهلية لأن التحالفات التي يمكن أن تنشأ في ظلها تحد من الاندفاع إلى الاقتتال .

يرجع البعض تفشي ظاهرة الحروب الأهلية في المجتمعات التي يخترقها انقسام عمودي يعود إلى الانقسامات ذات الطابع الديني والطائفي والمذهبي والإثني الموجودة في هذه المجتمعات . هذا النوع من الانقسامات يقدم تفسيراً إضافياً للحروب الأهلية في لبنان وكذلك يفسر عدم وقوع حرب أهلية في مصر التي تنتمي الأكثرية الساحقة منها إلى الدين الإسلامي . خلافاً لهذا التفسير، فإن دراسة أعدها أكاديميان في جامعة أوكسفورد البريطانية عن أسباب الحروب الأهلية، تدل على أنه ليس هناك صلة أكيدة أو مرجحة بين هذه الحروب، من جهة، والانقسامات الإثنية والدينية، من جهة أخرى . هذا يعني أن السلم ليس مستحيلاً في لبنان، كما أن الحرب الأهلية ليست مستحيلة في مصر .

3- مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، يرى بعض المعنيين بالدمقرطة أن هذه المرحلة هي أخطر مراحل التطور السياسي التي تمر بها الدول المعاصرة . ولقد قارن البعض بين ثلاث مراحل تمر فيها هذه الدول وهي مرحلة السلطة المطلقة، ومرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، ومرحلة ترسيخ الديمقراطية . ولاحظ الذين قاموا بهذه المقارنة أن أعلى نسبة من الحروب الأهلية تحدث في الدول التي تمر في المرحلة الانتقالية، أما في المرحلتين الأولى والثالثة، فإن نسبة الحروب الأهلية تكون محدودة . وتكاد الأسباب تكون هنا بديهية إذ إن السلطة المطلقة لا تمنح الرعايا الفرصة والقدرة على خوض الحروب الأهلية والمواجهات المسلحة، أما الديمقراطية الراسخة فإنها توفر على المواطنين الحاجة إلى الحروب فهم قادرون على إيصال آرائهم ومطالبهم إلى الحكومات المنتخبة عن طريق صناديق الاقتراع وغيرها من الآليات الديمقراطية . أما مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية فإنها تحفل بالاحتمالات المتضاربة وبقدر كبير من الضياع والتعويل على المجهول .

تمر مصر ويمر لبنان بهذه المرحلة الأخيرة من عمر الديمقراطية في البلدين الذي يتجاوز القرن من الزمن، ورغم أن البلدين عرفا الديمقراطية البدائية في التاريخ القديم أي يوم كانت مطبقة في أثينا . رغم ذلك، فإن الديمقراطية لم تصل إلى مرحلة الترسخ والاستقرار، ولايزال العجز الديمقراطي ماثلاً فيهما .

إن هذه العوامل تسهل مرور الحرب الأهلية إلى البلدين، ومن هنا ولأن الحرص على مستقبل مصر ولبنان، بل وعلى أمن المنطقة ومستقبلها ومصير أبنائها وبناتها، يقتضي تحلي أهل القرار والرأي فيها بأعلى درجات المسؤولية والبحث عن الحلول والمخارج الضرورية لإغلاق الباب في وجه الحرب الأهلية، والتركيز على بناء الديمقراطية فيهما . يكفي العرب مآسي الحرب في سوريا والمشاهد البائسة والمروعة التي تتكرر أمام أعين أبنائها والعالم . إن هذه المشاهد وحدها كفيلة بالتسبب في إلحاق إصابة الأمة بالعطب النفسي، فهل نضيف إليها مشاهد من مصر ولبنان؟

* نقلا عن "الخليج" الإماراتية