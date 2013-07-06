ماكين يدعو إلى تعليق المساعدات العسكرية إلى مصر

دعا السناتور الجمهوري الأميركي، جون ماكين، إلى تعليق المساعدة العسكرية الأميركية التي تقدم إلى مصر إثر عزل الجيش الرئيس الإسلإمي محمد مرسي، في موقف يتباين مع المواقف الرسمية لواشنطن، بحسب تقرير إخباري السبت 6 يوليو/تموز.

وقال ماكين في مؤتمر صحافي مساء الجمعة في مدينة بريسكوت بولايته اريزونا (جنوب غرب) "لقد فكرت مليا، لكنني أعتبر أن علينا تعليق المساعدة للجيش المصري لأنه ألغى نتائج تصويت المصريين".

وأضاف السناتور، الذي خاض معركة خاسرة في وجه باراك أوباما في انتخابات العام 2008 الرئاسية، أنه "لا يمكننا تكرار الأخطاء التي ارتكبناها في السابق لدعم الإطاحة بحكومات منتخبة بحرية".

واعتبر أن "المساعدة يجب أن تُعلق، وأن الجيش المصري يجب أن يقدم جدولا زمنيا لإجراء انتخابات وإقرار دستور جديد، وبعدها نعيد تقييم ما إذا كان يجب الاستمرار في المساعدة أم لا".

وتابع ماكين "أنا أعي أنه مع تعليق المساعدة للجيش المصري، الذي يشكل المؤسسة الوحيدة المستقرة في مصر، فإننا نخاطر بإثارة مشاكل أخرى في سيناء وفي مناطق أخرى يتم التعاون فيها مع الجيش. أقول ذلك بتحفظ، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تتعلم من دروس التاريخ، لا يمكننا التفرج من دون أي تحرك على الإطاحة بحكومات منتخبة بحرية من جانب جناح مسلح".

وتتباين هذه التصريحات مع الموقف المعلن لمسؤولين آخرين في الكونغرس والرئيس باراك أوباما نفسه، الذي تفادى استخدام مصطلح انقلاب في وصف ما حدث في مصر. وينص القانون الأميركي على ضرورة تعليق أي مساعدة عسكرية أو اقتصادية في حال إطاحة أي جيش بحكومة.

واكتفى باراك أوباما بالطلب من حكومته "درس التبعات القانونية المرتبطة بمساعدتنا للحكومة المصرية". وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية السنوية من الولايات المتحدة للجيش المصري 1.3 مليار دولار.