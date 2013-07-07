مقتل عسكري بحريني في هجوم على مركز شرطة جنوب المنامة

أعلن رئيس الأمن العام في البحرين، اللواء طارق حسن الحسن، مقتل شرطي وجرح اثنين، ليلة السبت، في انفجار قنبلة يدوية الصنع في منطقة "سترة" جنوب العاصمة المنامة.

وأضاف أن قوات الأمن تصدت إلى مجموعات إرهابية استهدفت مركز الشرطة في منطقة "سترة"، وهو مركز تعرض إلى هجمات متتالية.

وقال مراسل قناة "العربية" في المنامة عاصمة البحرين، محمد العرب، إن جزيرة "سترة" تعد مقرا لبعض الحركات غير القانونية، حسب القانون البحريني، مثل حركة "أحرار البحرين"، وتهاجم تلك العناصر على نحو متكرر مركز الشرطة الوحيد في الجزيرة رشقاً بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة.

وأضاف العرب أن مركز الشرطة المذكور تعرض للهجوم قبل ذلك أكثر من 4 مرات، ومساء السبت، قامت مجموعات مسلحة بالزجاجات الحارقة بالهجوم على المركز في أعمال عنف غير مسبوقة لم تحدث منذ شهرين.

وذكر المراسل أن هجمات تلك العناصر على مركز الشرطة تنشط غالباً في شهر رمضان من كل عام بتأثير فتاوى يجري تداولها عن الجهاد.

وأكد أن وزارة الداخلية البحرينية بدأت تحقيقاتها في حادث الهجوم على مركز الشرطة مساء السبت، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي توقيفات.