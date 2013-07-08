الأربعاء أول أيام شهر رمضان في غالبية الدول العربية

أعلن بيان من الديوان الملكي السعودي أن غداً الثلاثاء 9 يوليو /تموز هو المتمم من شهر شعبان ويوم الأربعاء هو غرة شهر رمضان المبارك.

وبحسب وكالة "واس" عقدت المحكمة العليا بمقرها الصيفي بمحافظة الطائف جلسة مساء الاثنين 29 شعبان عام 1434هـ، لتحري ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1434هـ، وقررت أن يوم الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2013م هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان 1434هـ، وأن يوم الأربعاء العاشر من شهر يوليو/تموز 2013م هو غرة شهر رمضان المبارك 1434هـ، نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء هذا اليوم الاثنين 29 شعبان لعام 1434هـ.

ومن جانبها أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر أيضاً، وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن اللجان الشرعية والعلمية لدارالإفتاء استطلعت بعد غروب شمس اليوم هلال شهر رمضان، ولم يتبين لها هلال الشهر الكريم، وهو ما يوافق الرؤية الفلكية، وعليه فإن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان وبعد غد الأربعاء هو الأول من شهر رمضان للعام الهجري الحالي.

وفي الأردن أعلن قاضي القضاة أحمد هليل عبر التلفزيون الرسمي أن الاربعاء سيكون أول أيام شهر رمضان في المملكة الأردنية، داعياً أبناء العالم الإسلامي إلى "المحافظة على حرمات دمائهم وأرواحهم" في هذا الشهر.



وقال هليل، قاضي القضاة وإمام الحضرة الهاشمية، على التلفزيون الاردني بعد تحري هلال شهر رمضان، إن "يوم غد (الثلاثاء) هو اليوم المتمم لشهر شعبان، ويكون يوم الاربعاء هو اليوم الاول من أيام شهر رمضان المبارك".

كما أعلن أيضاً في فلسطين والإمارات والبحرين ولبنان والجزائر والمغرب أن يوم الأربعاء هو بداية رمضان الكريم.

وكان مراسل "العربية" في الرياض قد أفاد بأن الغبار الناجم عن سوء الأحوال الجوية في البلاد حال دون رؤية هلال رمضان في منطقة سدير وشقراء بالسعودية حتى اللحظة.