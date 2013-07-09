مدرب طيار البوينغ المتحطمة في سان فرانسيسكو مبتدئ

كشفت شركة آسيانا الكورية الجنوبية للطيران الثلاثاء أن مدرب قائد طائرة البوينغ 777-200 التابعة للشركة التي أدى تحطمها السبت في مطار سان فرانسيسكو إلى سقوط قتيلين قد حصل على إجازة التدريب لتوه وواصلت الدفاع عن موظفيها.

وقالت آسيانا إن لي جونغ-مين الطيار الذي يتمتع بخبرة طويلة، تسلم إجازة التدريب قبل شهر فقط من الحادث.

وكان مكلفاً بتدريب زميله لي كانغ-كوك الذي قام بأول هبوط له في سان فرانسيسكو لمثل هذا النوع من الطائرات.

وقالت ناطقة باسم آسيانا "ليس أمرا غير معتاد. كل مدرب يبدأ العمل في يوم ما، ويكون أول يوم له".

وأضافت أن المدرب له خبرة آلاف الساعات من الطيران، بينها ثلاثة آلاف في قيادة طائرة البوينغ 777.

وبدأ المحققون الاثنين استجواب الطيارين الأربعة، فيما بدأت مجموعة عناصر أولية من التحقيق ترجح فرضية حصول خطأ بشري.

وكشفت السلطات الكورية الجنوبية أن قائد الطائرة لي كانغ-كوك (46 عاما) ليس له خبرة طيران سوى 43 ساعة على البوينغ 777-200.

وقالت ديبورا هرسمان رئيسة الوكالة الأميركية لسلامة النقل "لقد سجل أول خبرة عملية له على طائرة البوينغ 777".

وأضافت أن الطائرة اقتربت من مدرج الهبوط بسرعة أقل بكثير مما يجب.