متظاهرون أتراك يفطرون أول أيام رمضان في منتزه غازي

سمحت الشرطة التركية لآلاف المتظاهرين الذين يحاولون إعاقة إعادة تطوير منتزه في إسطنبول، بالإفطار أول أيام رمضان في المتنزه، قبل استئناف جهود حملهم على مغادرة المنطقة.

وكانت الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على المحتجين في محاولة لمنعهم من التجمع في منتزه غازي الذي أصبح نقطة محورية للاحتجاجات على حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وأعادت الشرطة التركية إغلاق حديقة غازي في إسطنبول التي كانت محور الاحتجاجات العارمة المناهضة للحكومة الشهر الماضي.

وفي الشهر الماضي طردت الشرطة من الحديقة بعد احتجاجات استمرت أسبوعين، وكثيراً ما اتسمت بالعنف اعتراضاً على خطط حكومة أردوغان لتطوير المنطقة.