مجلس الأمن يوصي بدعم استثنائي للبنان لاستقباله السوريين

شدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء، على "ضرورة منح مساعدة غير مسبوقة" إلى لبنان لاستقباله مئات آلاف اللاجئين السوريين، كما دعا اللبنانيين إلى النأي بالنفس عن النزاع السوري.

وفي بيان اعتمد بإجماع أعضائه الـ15، دعا مجلس الأمن "المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة المطلوبة بأسرع وقت ممكن" من أجل مساعدة اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.

كما عبر عن "قلقه الشديد من التدفق الكبير للاجئين" إلى لبنان، الذي قدر عددهم بـ587 ألفا من السوريين و65 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين، كما "رحب بالجهود السخية" التي يبذلها لبنان من أجل مواجهة "هذا التحدي المالي والبنيوي الاستثنائي".

وأوصى البيان بإقامة "بنى مؤسساتية تتمتع بصلاحيات كاملة" من أجل تنظيم استقبال اللاجئين، مشدداً على أهمية الدعم الدولي القوي والمنظم لصالح لبنان بغية مساعدته على مواجهة العديد من التحديات التي تهدد أمنه واستقراره".

تحييد لبنان

إلى ذلك، ذكّر المجلس اللبنانيين بالتزامهم السابق بـ"تحييد لبنان عن سياسة المحاور" وعدم التدخل في النزاع السوري.

كما عبرت الدول الـ15 عن "قلقها المتنامي أمام التزايد الواضح لإطلاق النار على لبنان من سوريا، وكذلك من عمليات التسلل والخطف وتهريب الأسلحة على طول الحدود السورية اللبنانية".

وفي سياق آخر، طالب مجلس الأمن "جميع الأحزاب في لبنان بمواصلة العمل مع رئيس الوزراء المكلف تمام سلام للسماح بتشكيل حكومة بسرعة".

وكان مجلس الأمن عقد الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة حول لبنان وخصوصا حول تأثير النزاع السوري على هذا البلد.

وأصدر مساء أمس الثلاثاء أول بيان دان فيه التفجير بسيارة مفخخة الذي أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا في الضاحية الجنوبية لبيروت ودعا اللبنانيين إلى "صون الوحدة الوطنية".