مقتل قائد حرس الرئيس الباكستاني في هجوم انتحاري

أكدت الشرطة الباكستانية أن قائد حرس الرئيس، آصف علي زرداري، قتل فيما يشتبه بأنه هجوم إرهابي في مدينة كراتشي المضطربة (جنوب باكستان) اليوم الأربعاء.

واستهدف الهجوم موكباً للشرطة يقل بلال شيخ المسؤول عن حماية زرداري، وراح ضحيته ثلاثة قتلى و12 جريحا من بينهم سبعة من عناصر الأمن.

ورجح نائب مفتش شرطة المدنية، راجه عمر خطاب، أن يكون الهجوم من تنفيذ انتحاري بعد العثور على أشلاء في موقع الهجوم.

ومن جهته قال خطاب لوكالة رويترز: "يبدو أن المهاجم الانتحاري توجه صوب سيارة بلال شيخ وفجر نفسه أمام المقعد الأمامي في السيارة الذي كان يجلس فيه شيخ".