وزيرة فرنسية تتحدث عن فرق "لنقل عدوى الأيدز" بالكونغو

تحدثت وزيرة فرنسية عن "فرق لنقل عدوى الأيدز" تنشط في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتستهدف، عبر الاغتصاب، أجيالا من النساء في شرق البلاد.

ونددت وزيرة الفركفونية الفرنسية يمينة بن قيقي اليوم الأربعاء خلال زيارتها لكينشاسا بممارسات "فرق ناقلي عدوى الأيدز" التي تتحرك في شرق الكونغو.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي إن "فرق ناقلي عدوى الأيدز يبدون تعنتا في نقل العدوى إلى عدة أجيال من النساء في شرق الكونغو الديمقراطية".

وتقول الوزيرة إن أعضاء هذه الفرق المسلحة يغتصبون نساء وأطفالا من كل الأعمار بصورة منظمة، مشيرة الى ضرورة "عدم ترك النساء الكونغوليات يواجهن لوحدهن هذه المشكلة التي تعني الجميع في هذا العالم".

وبحسب تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي، فقد سجلت 522 عملية اغتصاب بين كانون الأول/ديسمبر 2011 وتشرين الثاني/نوفمبر 2012 في مناطق شمال وجنوب كيفو.

ومنذ أن احتل متمردو حركة 23 مارس لفترة وجيزة غوما عاصمة شمال كيفو تعددت التجاوزات خصوصا الجنسية، في المنطقة.

وتقول الأمم المتحدة إن نصف حالات الاغتصاب من فعل جنود الجيش النظامي.

وشاركت بن قيقي الاثنين في ملتقى ببجمبورا حول دور النساء في المنطقة وزارت قبل ذلك بوكافو في جنوب كيفو شرق البلاد لتفقد مستشفى تعالج فيه النساء ضحايا العنف الجنسي.



