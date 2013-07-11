هبوط اضطراري لطائرة قادمة من اليونان في تل أبيب

هبطت طائرة ركاب يونانية قادمة من جزيرة كريت إلى إسرائيل اضطرارياً في مطار بن غوريون في تل أبيب، الخميس 10 يوليو/تموز، وتم إعلان حالة الطوارئ في المطار.

وقال مراسل قناة "العربية" إن مشكلة فنية في غرفة قيادة الطائرة وراء هبوطها، والذي تم بسلام وعلى متنها 168 راكباً.

ومن جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الخطوط الملكية الأردنية للطيران أن تكون الطائرة التي هبطت اضطراريا في تل أبيب تابعة لها، بحسب مراسل العربية، غسان أبو لوز.

كما أكدت مصادر مطلعة في مطار الملكة علياء الدولي في عمّان أن الطائرة اليونانية لم تكن قادمة من الأردن باتجاه اسرائيل، بل كانت قادمة من جزيرة كريت.

