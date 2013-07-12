تعليق الرحلات بمطار هيثرو بعد حريق في طائرة إثيوبية

أغلقت بعد ظهر الجمعة 12 يوليو/تموز المدارج في مطار هيثرو بلندن بسبب حريق اندلع في طائرة بوينغ 787 دريم لاينر تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من دون وقوع ضحايا، وفق ما أفادت متحدثة باسم المطار.

وقالت المتحدثة لوكالة "فرانس برس": "كانت الطائرة خالية وليس هناك أي جريح".

وأضافت أن "أجهزة الإسعاف في المكان وهي تهتم بهذا الحادث".

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة البريطانية خمس شاحنات لجهاز الإطفاء تنشط حول الطائرة التي غطتها سحابة من الدخان.

وتم تعليق حركة الإقلاع والهبوط مؤقتاً في هيثرو، أكبر المطارات الخمسة في لندن والأول في العالم من حيث حركة الملاحة الدولية.