سقوط 5 قتلى وفرار 100 سجين في تمرد بمعتقل إندونيسي

قُتل 5 أشخاص وفر مئة سجين بعد حركة تمرد وقعت مساء الخميس في سجن إندونيسي وقع تحت قبضة السجناء، على ما أفاد مصدر في الشرطة الجمعة 12 يوليو/تموز.

وقال المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة (شمال غرب)، هيرو براكوسو، إن "القتلى هم ثلاثة سجناء واثنان من موظفي السجن"، مضيفاً أن "الفارين المئة، بينهم إرهابيون".

وتابع براكوسو "أعدنا القبض على55 سجينا فارا، 3 منهم أدينوا بالإرهاب. ولا يزال ما بين 95 و100 سجين هاربين،6 منهم أدينوا بأعمال إرهابية".

وأكد أن السلطات "لم تستعد بعد السيطرة الكاملة على السجن"، مضيفاً أنه تم نشر قرابة ألف عنصر من الشرطة والعسكريين.

وتمرد المعتقلون في سجن تانجونغ غوستا دي ميدان، كبرى مدن شمال سومطرة، مساء الخميس، احتجاجا على انقطاع الكهرباء المستمر منذ الصباح في السجن المكتظ.

وأدى انقطاع الكهرباء إلى توقف توزيع المياه التي يتم سحبها بواسطة مضخات من الآبار، مما حال دون تمكن السجناء من الوضوء. ويضم السجن 2600 موقوف، بينما سعته 500 سجين، بحسب الصحف المحلية.

وأضرم سجناء النار في مكاتب داخل المعتقل وتعرضوا أيضا للحراس، واستغل 150 موقوفا آخرين حالة الفوضى العامة للفرار.