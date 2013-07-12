انحراف قطار عن سكته يوقع 7 قتلى قرب العاصمة الفرنسية

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون في حادث انحراف قطار عن سكته قرب باريس عصر الجمعة 12 يوليو/تموز، وفق حصيلة غير نهائية أعلنها وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس.



ونبه فالس إلى أن هذه الحصيلة "مرشحة للارتفاع" لافتاً إلى انقلاب العديد من المقطورات.



والقطار الذي يربط بين باريس وليموج في وسط فرنسا انشطر نصفين لسبب لا يزال مجهولاً بعدما وصل بسرعة كبيرة إلى محطة بريتينيي سور اورج.



وكانت شرطة ايسون قالت لوكالة "فرانس برس": "أطلقنا الخطة الحمراء للتعامل مع الكثير من الضحايا".

وقال مسؤول في أجهزة الإسعاف: "هناك العديد من القتلى" لافتاً إلى أنه يتعذر حتى الآن الإدلاء بحصيلة محددة وخصوصاً أن إحدى المقطورات انقلبت وداخلها ركاب محتجزون. وأفاد مصدر آخر في فرق الإسعاف أن هناك "عشرات من الجرحى".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة الفرنسية لتشغيل قطارات السكك الحديدية أن قطاراً كان في طريقه بين مدينة ليموج بوسط فرنسا وباريس الجمعة خرج عن القضبان.



وقالت صحيفة "لو باريزيان" أن حوالي ثمانية أشخاص لقوا حتفهم لكن مسؤولاً بوزارة الداخلية قال إنه لا يمكنه تأكيد وقوع قتلى.



وأظهرت صورة نشرتها الصحيفة اليومية على موقعها على الإنترنت - وهي صورة مأخوذة من موقع "تويتر"- عربة قطار وقد خرجت بالكامل عن القضبان واصطدمت برصيف في محطة بريتني سور اورج التي تقع على بعد حوالي 26 كيلومتراً إلى الجنوب من باريس.

