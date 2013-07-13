11 قتيلاً في أعمال عنف متفرقة في العراق

قتل 11 عراقياً وأصيب 20 بجروح في هجمات متفرقة السبت، بعد يوم من مقتل 50 شخصا في أنحاء مختلفة من البلاد بينهم 41 بهجوم انتحاري في كركوك.

وقال ضابط برتبة عقيد في شرطة ديالى، إن "شخصين قتلا وأصيب خمسة بجروح بانفجار عبوة ناسفة في شارع تسكنه غالبية شيعية في المقدادية، 90 كلم شمال شرق بغداد.

وأضاف أن "عبوة ناسفة ثانية انفجرت لدى تجمع الناس في موقع الهجوم، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".

وتابع أنه "في وقت لاحق، أقدم مسلحون على قتل صاحب محل لبيع المواد الغذائية في شارع تسكنه غالبية سنية في وسط بعقوبة 60 كلم شمال شرق بغداد". وأكد مصدر طبي في مستشفى بعقوبة العام حصيلة هذه الهجمات.

وفي الموصل قتل ضابط برتبة ملازم أول في الجيش على أيدي مسلحين أطلقوا النار عليه أمام منزله في حي الشفاء في غرب المدينة، بحسب مصادر عسكرية وطبية.

وجاءت هذه الهجمات بعد يوم من مقتل 50 شخصا في هجمات متفرقة، بينها هجوم انتحاري في مقهى بكركوك قتل فيه 41 شخصا وأصيب 35 بجروح بحسب حصيلة نهائية.

ولم تتبن أي جهة هذه الهجمات، كما لم يصدر أي رد فعل رسمي على هجمات الجمعة الدامية.

ويشهد العراق منذ نحو ثلاثة أشهر تصاعدا في أعمال العنف اليومية المستمرة منذ اجتياح البلاد عام 2003 على أيدي قوات تحالف دولي قادته الولايات المتحدة.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من 2500 شخص في الأشهر الثلاثة الأخيرة بينهم 761 في يونيو/حزيران.

ومنذ بداية الشهر الحالي، قتل أكثر من 300 شخص في هجمات متفرقة في البلاد، بحسب حصيلة مسندة إلى مصادر عسكرية وأمنية وطبية.