تسرب المازوت من باخرة سريلانكية بميناء المكلا

قال مسؤول محلي في محافظة حضرموت جنوبي اليمن السبت، إن كميات كبيرة من المازوت تسربت إلى عرض البحر من الباخرة السريلانكية "شانج يانج".

ونقل موقع "26سبتمبر.نت" الإخباري التابع لوزارة الدفاع عن المسؤول قوله "هذا التسرب أدى إلى ظهور بقع واسعة من الزيت بمناطق متفرقة من الساحل وهو الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية على البحر وشاطئ المكلا على بحر العرب".

وأضاف المسؤول أن الباخرة كانت تعرضت منتصف الأسبوع الماضي لعطل فني على بعد ميلين فقط من ميناء المكلا نتيجة الأمواج الشديدة التي ضربت بها إلى مقربة من الشاطئ ما أدى إلى جنوحها خارج خط الملاحة المعتاد وأن السفينة تحمل على متنها 4400 طن من مادة المازوت قادمة من عدن إلى ميناء المكلا.

وتابع المسؤول أن فريق مكافحة التلوث البيئي التابع للهيئة اليمنية للشؤون البحرية القادم من عدن باشر عملية مكافحة التسرب من الباخرة فيما لا يزال تدارس الوضع مستمرا للخروج بحل جذري لأزمة الباخرة الجانحة.