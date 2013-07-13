مجموعات حقوقية تحث على منع تواجد البشير في نيجيريا

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش، السبت، نيجيريا على منع الرئيس السوداني عمر البشير من حضور قمة حول الصحة تعقد الأسبوع المقبل وطالبت بتوقيفه في حال قام بالزيارة.

ونيجيريا عضو في المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت اتهامات إلى البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية بسبب النزاع في دارفور.

وأكدت الخرطوم أن البشير تلقى دعوة لزيارة العاصمة النيجيرية التي تستضيف قمة للاتحاد الإفريقي حول مرض الأيدز الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أبو بكر الصديق: "هناك دعوة لزيارة أبوجا"، وأضاف، "الزيارة ستتم قريبا"، بدون القول ما إذا كان البشير يعتزم حضور قمة الاتحاد الإفريقي. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين نيجيريين للتعليق على الدعوة أو احتمال مجيء البشير.

وقالت مساعدة مدير برنامج القضاء الدولي في هيومن رايتس ووتش، ايليز كيبلر: "إن الزيارة المزمعة تعتبر اختبارا فعليا لالتزام نيجيريا بالمحكمة الجنائية الدولية".

ومنذ أن وجهت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي الاتهامات إلى البشير في 2009 أصبحت زياراته أو مشاريع زياراته إلى الدول الأعضاء في المحكمة تثير جدلا.

وقد سمحت بعض الدول الأعضاء مثل تشاد وجيبوتي وكينيا بالقيام بمثل هذه الزيارات لكن دولا أخرى مثل بوتسوانا وجنوب افريقيا واوغندا حرصت على عدم مجيء البشير إليها.

وقالت كيبلر، إن "عددا من الدول وجد طريقة لحل هذه المشكلة، ونيجيريا يجب أن تقوم بالمثل"، وأضافت، "إذا قام البشير بالزيارة فإن نيجيريا يجب أن تعتقل الفار من وجه المحكمة الجنائية الدولية".