مقتل 7 من قوة حفظ السلام الدولية في دارفور

قتل سبعة من عناصر قوة حفظ السلام في دارفور، حسب ما أعلنت البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، السبت، في أسوأ خسائر بشرية تسجل منذ بدء هذه العملية قبل خمس سنوات.

وقالت البعثة إن الحادث وقع قرب قاعدة جنود حفظ السلام في ماناواشي شمال نيالا عاصمة إقليم جنوب دارفور.

وقال المتحدث باسم البعثة بالوكالة كريستوفر سيسمانيك "كانت دورية متجهة إلى ماناواشي"، و"قتل سبعة من عناصر قوة حفظ السلام وأصيب 17 بجروح".

وأضاف أن الحادث وقع على بعد حوالي 25 كلم غرب قاعدة أخرى للبعثة المشتركة في خور ابيش شمال نيالا. وأوضح أن الدورية "كانت متجهة من موقع إلى آخر".