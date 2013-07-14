أكثر من 200 جريح في اشتباكات قبلية في جنوب السودان

أكد كبير مسؤولي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في جنوب السودان، الأحد، أن 200 شخص على الأقل أصيبوا بجروح خلال أسبوع من الاشتباكات في ولاية جونقلي بجنوب السودان.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لجنوب السودان توني لانزر في بيان إن "نحو 200 جريح وصلوا إلى مانيابول"، القرية النائية في ولاية جونقلي المضطربة الواقعة شرقاً، حيث تتقاتل ميليشيات مسلحة تنتمي إلى قبائل مختلفة العرق.

يُذكر أن مانيابول هي إحدى القرى في المنطقة الشاسعة التي تشهد اشتباكات ما يثير المخاوف من أن يكون عدد الجرحى أو القتلى في أماكن أخرى بالولاية الفقيرة، أكبر بكثير.

ولم يقدم لانزر أي أرقام حول وفيات محتملة، لكنه حضّ القادة على أن "يوقفوا فوراً دوامة العنف التي تؤدي إلى خسارة أرواح ومعاناة بين المدنيين".

أعمال عنف قبلية شائعة

وتقوم الأمم المتحدة بنقل المصابين الذين هم في حالة خطرة جواً إلى بور، عاصمة جونقلي، لتلقي العلاج، حيث تقوم منظمة "أطباء بلا حدود" بمساعدة المستشفى الرئيسي.

ومن جهته قال المتحدث باسم "أطباء بلا حدود"، مارتن سيرل، لوكالة "فرانس برس": "شاهدنا جروحاً ناجمة عن طلقات نارية وكسوراً في الساق"، مضيفاً أن مسعفي المنظمة استقبلوا 22 مصاباً حتى الآن و"يتوقعون المزيد".

يُذكر أن أعمال القتل الانتقامية والهجمات المضادة للاستيلاء على قطعان الماشية شائعة في هذه الولاية التي تفتقر للتنمية إلى حد كبير وتكثر فيها الأسلحة من مخلفات نحو عقدين من الحرب الأهلية.

غير أن الاشتباكات الأخيرة التي بدأت قبل أسبوع ذات حجم وطبيعة مختلفين، فقد تحدث مسؤولو الحكومة المحلية عن أرتال تضم المئات، وحتى الآلاف، من المسلحين في قبلية "النوير" (من شمال جونقلي) يزحفون جنوباً باتجاه بيبور، وهي منطقة قبيلة "مورلي" المنافسة.

وفي نهاية 2011 سار نحو 8000 من قبيلة النوير في اتجاه بيبور، حيث ارتبكوا أعمال قتل وذبح رداً - كما قالوا - على هجمات خططت لها قبيلة مورلي. وتحدثت الأمم المتحدة آنذاك عن وقوع 600 قتيل لكن مسؤولين محليين تحدثوا عن عدد أكبر من القتلى.

وفي مايو/أيار الماضي شهدت بيبور أعمال نهب قام بها مسلحون مجهولون وجنود جنوب سودانيين، وتم استهداف مكاتب للأمم المتحدة ومستشفى المنطقة.