البشير يصل نيجيريا حراً طليقاً رغم المطالبات باعتقاله

وصل الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد إلى نيجيريا للمشاركة في قمة للاتحاد الإفريقي، دون أن يتم توقيفه، كما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وكانت المنظمة قد دعت أمس السبت نيجيريا إلى منع البشير من حضور القمة في أراضيها أو توقيفه إذا توجه إليها.

يذكر أن نيجيريا من الدول التي وقعت معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة وجرائم حرب في النزاع في إقليم دارفور. ومن واجب الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن توقف الأشخاص الذين تلاحقهم هذه المحكمة في حال وجودهم داخل أراضي تلك الدول.

وحطت طائرة الرئيس السوداني عصر اليوم الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجا عشية افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي المخصصة لمكافحة الأمراض المعدية. وكان وزير الشرطة النيجيري غالب أولوبولادي في استقبال الرئيس السوداني.

وعلّقت المديرة التنفيذية لبرنامج العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الحدث قائلةً لوكالة "فرانس برس" إن زيارة البشير اختبار حقيقي لالتزام نيجيريا"، مضيفةً أن "عددا من الدول أوجدت حلا لهذه المشكلة وعلى نيجيريا أن تفعل الشيء نفسه".

ومنذ أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق البشير العام 2009، أثارت زيارات الرئيس السوداني لدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية جدلا. وسمحت دول مثل تشاد وجيبوتي وكينيا بهذه الزيارات، في حين منعتها دول أخرى مثل بوتسوانا وجنوب إفريقيا وأوغندا.