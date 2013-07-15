الحكم على غلام عزام في بنغلادش بالسجن 90 عاما

حكمت المحكمة الدولية للجرائم على الزعيم الروحي لأكبر حزب إسلامي في بنغلادش غلام عزام الاثنين بالسجن 90 عاما، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقعت في ظل مسؤوليته خلال النضال ضد باكستان من أجل استقلال البلاد في 1971.

وأدانت المحكمة الدولية للجرائم في دكا غلام عزام بتهمة دعم الجيش الباكستاني ومساعدته على تشكيل ميليشيات يشتبه في أنها مسؤولة جزئيا عن مقتل ثلاثة ملايين شخص، بحسب الأرقام الرسمية، وقال المدعي سلطان محمود "لقد حكم على عزام بالسجن 90 عاما".

وكانت اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومؤيدين لحزب الجماعة الإسلامية قبيل النطق بالحكم، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين، أن عزام "91 عاما" متهم بالتدبير لارتكاب مجازر إبان حرب الاستقلال عن باكستان في سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه أنكر جميع تلك الاتهامات والتي اعتبرها مؤيدوه "مسيسة".

ويطالب ممثلو الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بعزام، حيث سيصبح ذلك الحكم هو الخامس بحق قادة الحزب الحاليين، أو السابقين، من قبل المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش.

وتشكلت المحكمة عام 2010 بهدف محاكمة من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في عام 1971.