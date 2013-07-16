كيري يعود للمنطقة في محاولة سادسة لاستئناف عملية السلام

وصل وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن في سادس زيارة له للمنطقة، يعقد خلالها مباحثات تهدف إلى إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين باستئناف محادثات السلام.

وحطت طائرة كيري عصر الثلاثاء بمطار الملكة علياء الدولي جنوب العاصمة الأردنية عمان، التي سيلتقي فيها باللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة مبادرة السلام العربية وبالرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ما أفادت مراسلة "فرانس برس".

كما سيلتقي الوزير الأميركي خلال زيارته عمان بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية ناصر جودة.

وتأتي هذه اللقاءات "لاستعراض قضية السلام في الشرق الأوسط"، والتباحث في الوضع في كل من مصر وسوريا، على ما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي الاثنين.

ومنذ توليه مهامه في 1 شباط/فبراير جعل وزير الخارجية الأميركية من مساعي تحريك عملية السلام المجمدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام من أبرز أولوياته.

لكن مسؤولين أميركيين سارعوا إلى التقليل من أهمية الآمال بأن تكون عودة كيري إلى المنطقة تعني أنه سيتم الإعلان عن موعد لاستئناف المفاوضات المجمدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سبتمبر/أيلول 2010.

ويطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان بشكل تام، والإشارة إلى حدود ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في يونيو 1967، كشرط للعودة إلى المفاوضات. ويرفض نتنياهو هذه الشروط، ويدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة دون "شروط مسبقة".