تقدم في جهود كيري وإعلان مرتقب لاستئناف مفاوضات السلام

أعلن مسؤول فلسطيني كبير الأربعاء، عن حدوث تقدم في مباحثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى أن كيري سيعلن استئناف عملية السلام قبيل مغادرته المنطقة الجمعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" إن "وزير الخارجية الأميركي مصمم على أن يعلن قبل مغادرته الجمعة إعادة استئناف المفاوضات"، مؤكدا حصول "تقدم في اللقاءات مع كيري بعد أن قدم مبادرته أمس للرئيس محمود عباس خلال اللقاء في عمان".

وأضاف المسؤول أن عباس "سيترأس غدا الخميس اجتماعا للقيادة الفلسطينية لمناقشة مبادرة كيري والرد عليها"، موضحا أنه "يجري اليوم مناقشتها من قبل طاقم المفاوضات الفلسطيني لدراستها وإدخال بعض التعديلات عليها".



وبحسب المسؤول فان كيري "أبلغ الجانب الفلسطيني أنه مصمم على إعلان استئناف المفاوضات قبل مغادرته المنطقة يوم الجمعة القادم".

وكان كيري قد وصل أمس الثلاثاء، إلى الأردن في سادس زيارة له للمنطقة، لعقد مباحثات تهدف إلى إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين باستئناف محادثات السلام. والتقى كيري بعباس لمدة خمس ساعات مساء الثلاثاء في فندق في العاصمة الأردنية على وجبة إفطار.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إن الرجلين "واصلا محادثاتهما المستمرة منذ أشهر وناقشا بعض التطورات في المنطقة". ولم يتم تحديد أي موعد للقاء نتانياهو على عكس الجولات السابقة التي قام فيها كيري برحلات مكوكية للقائه هو والرئيس الفلسطيني.

