رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد ثكنات عسكرية في الجولان

تفقد رئيس الأركان الإسرائيلي عدداً من المواقع والثكنات العسكرية في الجولان المحتل، برفقة كبار ضباط الجيش.

ويأتي هذا غداة تسلل مقاتليْن من المعارضة الى ثكنة عسكرية في منطقة تل الفرس وسط الجولان، حيث تبادلا إطلاق النار مع قوة إسرائيلية وجنود من الجيش النظامي السوري كانوا يطاردون المسلحيْن اللذين نجحا في العودة الى الأراضي السورية.

وأفاد مراسل "العربية" في الجولان بأن إسرائيل عززت من إجراءاتها الأمنية والعسكرية قرب السياج الحدودي وشرعت في أعمال تمشيط للمنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن قذائف عدة أطلقت من سوريا خلال معارك بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة سقطت في الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان دون أن توقع ضحايا.