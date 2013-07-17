كيري يحث إسرائيل على النظر في مبادرة السلام العربية

حثّ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إسرائيل، الأربعاء، على أن تدرس بعناية مبادرة السلام التي طرحتها الجامعة العربية عام 2002 ورفضتها في السابق.

وقال كيري في مؤتمر صحافي في عمّان، حيث التقى مع مسؤولين من دول الجامعة العربية: "إسرائيل تحتاج لإمعان النظر في هذه المبادرة التي وعدت إسرائيل بالسلام مع 22 دولة عربية و35 دولة إسلامية، أي 57 دولة إجمالاً تنتظر إمكانية تحقيق السلام مع إسرائيل".

وتضمنت مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية في القمة العربية في بيروت عام 2002 الاعتراف الكامل بإسرائيل مقابل تخلّيها عن كامل الأراضي التي احتلتها عام 1967 والاتفاق على حلّ عادل للاجئين الفلسطينيين.

وفي محاولة لتيسير تنفيذ الخطة طرح مسؤول قطري قبل ثلاثة أشهر إمكانية تبادل للأراضي في رسم الحدود الفلسطينية الإسرائيلية مستقبلاً.