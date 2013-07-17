وفاة 20 طالباً في الهند إثر تسمم غذائي تشعل احتجاجات

توفي 20 طفلاً على الأقل في الهند ونقل العشرات إلى المستشفى بعد إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناول وجبة قدمت لهم مجانا في مدرستهم بولاية بيهار، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة.

وأوضحت الشرطة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاما تسمموا بعد تناول وجبة من الأرز وفول الصويا والبقول أمس الثلاثاء في مدرستهم. وأكد وزير التعليم الهندي أن أحد الطهاة في المدرسة توفي أيضا.

وكانت المدرسة قد قدمت هذه الوجبات المجانية بمقتضى برنامج "وجبة الظهيرة" وهو أكبر برنامج غذائي مدرسي في العالم يشارك فيه 120 مليون طفل.

وصرح أطباء ومسؤولون بأن سبب الوفاة سيتضح فقط بعد إجراء تشريح وفحص عينات من الطعام. وقال مدير مستشفى الأطفال في المنطقة: نعالج حاليا 27 طفلا هنا، بينهم تسعة في حالة خطيرة و18 حالاتهم مستقرة".

ومن جهته قال راجا ياداف والد أحد التلاميذ: "بمجرد عودة ابني من المدرسة نقلناه سريعا إلى المستشفى. أصيب بقيء وقال إن بطنه تؤلمه".

وأكد وزير الأغذية في الولاية أن رئيس وزراء ولاية بيهار، التي تعتبر من أكثر ولايات الهند فقراً، أمر بفتح تحقيق في الواقعة وعرض 3400 دولار كتعويض على عائلات الأطفال الذين توفوا.

وعرضت قنوات تلفزيونية لقطات لعشرات السكان وقد خرجوا إلى الشوارع ورشقوا مركزا للشرطة بالحجارة وأشعلوا النيران في حافلات وعربات أخرى.



