انفجار سيارة مفخخة في منطقة الرفاع بالبحرين دون إصابات

شهدت منطقة الرفاع التي تضم منازل الأسرة الحاكمة في العاصمة البحرينية المنامة انفجار سيارة بواسطة أسطوانة غاز وضعت بداخلها وتم تفجيرها عن طريق سلك كهربائي بالقرب من مسجد الشيخ عيسى وسط الرفاعة، مساء الأربعاء 17 يوليو، وذلك أثناء تأدية صلاة التراويح، دون وقوع إصابات.

ووفقاً للمراقبين، يعتبر الحادث تطوراً خطيراً، حيث إن منطقة الرفاع قريبة من مقر إقامة ولي العهد البحريني ووزير الداخلية ومسؤولين آخرين. كما اعتبر الحادث تطوراً نوعياً على صعيد الوصول إلى هذه المنطقة الحساسة بالإضافة إلى أسلوب عملية التفجير.

وعلى إثر هذا الانفجار أعلنت "سرايا الأشتر" المقربة من إيران والتي تنتمي إلى التيار الشيرازي الراديكالي في البحرين مسؤوليتها عن الحدث، ويبدو أنها تبعث برسالة أنها تستطيع الوصول إلى مناطق أكثر تحصيناً في المملكة.

وعقب وقوع الحادث فرضت السلطات الأمنية بالبحرين نقاط تفتيش حول المنطقة، وإخلاء حطام السيارة، ووجه العاهل البحريني السلطات الأمنية للاستنفار للوصول إلى الجناة ومحرضيهم.

وكان مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية قد أعلن عن وقوع عمل إرهابي مساء الأربعاء تمثل بتفجير سيارة بواسطة أسطوانة غاز في موقف أحد المساجد بمنطقة الرفاع، دون وقوع إصابات.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ عند حوالي الساعة 8:30 مساء، توجهت الأجهزة الأمنية على الفور لموقع الحادث وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفاً أن هذا العمل الإرهابي وقع أثناء أداء الصلاة في المسجد.

وأكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية أن عمليات البحث والتحري جارية لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة.