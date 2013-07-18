طالبان تعدم 8 عمال أفغان كانوا متجهين إلى قاعدة أميركية

قام عناصر من حركة طالبان صباح الخميس بإعدام ثمانية مدنيين أفغان كانوا متجهين للعمل في قاعدة كمب شانك الأميركية في لوغار جنوب كابل، على ما أفادت مصادر في الشرطة.

وقال مساعد قائد شرطة لوغار، ريس خان صادق، إن الأفغان الثمانية "كانوا متجهين إلى عملهم عندما أرغموا على الخروج من سيارتهم"، وأضاف "جرى إعدامهم الواحد تلو الآخر برصاصة في الرأس"، موضحاً أنه عثر على جثثهم في إحدى القرى "معصوبة الأعين".

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية دين محمد درويش "كانوا عمالا مساكين عاديين، جميعهم مدنيون".



وأضاف "عثر على جثثهم في قرية قرب الطريق" محملاً المسؤولية إلى عناصر طالبان الذين يقاتلون الحكومة الأفغانية والائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ إطاحة نظامهم عام 2001.

