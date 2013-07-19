أوباما يحث نتنياهو على استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

دعا الرئيس الأميركي، باراك أوباما، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى العمل نحو استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما أمس.

وجاء الاتصال الذي قال البيت الأبيض إنه أجري في إطار مشاورات منتظمة بين الزعيمين، بينما يزور وزير الخارجية الأميركي جون كيري المنطقة لمحاولة المساعدة في استئناف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ 2010 .

وقال بيان البيت الأبيض "شجع الرئيس الأميركي رئيس الوزراء نتنياهو على مواصلة العمل مع الوزير كيري لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن."

يأتي هذا فيما أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية كيري سيعود إلى بلاده اليوم، بعد التشاور مع الإسرائيليين والفلسطينيين حول جهوده لإحياء محادثات السلام بينهما على أن يلتقي بعد قليل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في عمان.