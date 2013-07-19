الاتحاد الأوروبي يناقش وضع حزب الله على قائمة الإرهاب

أكد مصدر رفيع المستوى في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي قريبة جداً من الوفاق حول إدراج الجناح العسكري لحزب الله في قائمة الإرهاب.

وقال المصدر "إن القرار الأوروبي سيكون مرفقاً مع بيان سياسي يؤكد فيه الاتحاد أن القرار العقابي لا يمسّ إطلاقاً الحوار السياسي الجاري مع الحكومة اللبنانية".

كما سيشمل القرار إطلاق برامج المساعدات التي يقدمها الاتحاد للحكومة اللبنانية ونشطاء المجتمع المدني، حيث من المفترض أن يكون سفير لبنان رامي مرتضى قد سلّم رسالة الحكومة اللبنانية إلى الاتحاد.

وحول ملف الأزمة المصرية، حصلت "العربية" على معلومات حول أجواء الحوارات الأوروبية التي دارت مع مختلف الأطراف في مصر، وخاصة الجهود المبذولة من جانب مفوضة الشؤون السياسية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في القاهرة من أجل مواكبة التطورات السياسية، والتأكيد على أنه لا مجال لعودة عقارب الساعة إلى الوراء.

وأفادت المعلومات بأن جماعة الإخوان المسلمين أبلغت الاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ إجراءات لبناء الثقة قبل التفكير أو الخوض في مسألة العودة للحياة السياسية في مصر.