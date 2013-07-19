20 قتيلاً في انفجار داخل مسجد سني شمال بغداد

قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب حوالي 20 آخرين بجروح في انفجار خلال صلاة الجمعة داخل مسجد سني في منطقة الوجيهية شرق مدينة بعقوبة شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في شرطة بعقوبة (60 كلم شمال بغداد)، إن "20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب حوالي 40 آخرين بجروح جراء انفجار داخل مسجد أبو بكر الصديق، في ناحية الوجيهية، الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا شرق بعقوبة". ووقع الانفجار خلال خطبة صلاة الجمعة، وفقا للمصدر.

وأكد الطبيب عبد الرزاق مصطفى في مستشفى بعقوبة العام حصيلة الضحايا، مشيرا الى احتمال ارتفاع الحصيلة.



