65 قتيلاً في انفجار 12 سيارة مفخخة ببغداد

قُتل 65 شخصاً على الأقل، وأصيب أكثر من 190 بجروح، في انفجار 12 سيارة مفخخة في أحياء ببغداد، مساء السبت 20 يوليو/تموز، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر إن سيارات مفخخة وعبوتين ناسفتين استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة، إلى جانب منطقة المدائن التابعة لمحافظة بغداد، بين الساعة 20.30 و21.30 بالتوقيت المحلي.

وتفصيلا، قال عقيد في الشرطة ومصدر في وزارة الداخلية إن سيارتين مفخختين انفجرتا في الكرادة وسط بغداد، قبل أن تنفجر سيارتان في حيي المواصلات والشرطة الرابعة في جنوب العاصمة. وبعد دقائق، انفجرت سيارتان في منطقة الطوبجي شمال بغداد.

ووقعت أعنف التفجيرات في الكرادة، حيث قتل 9 أشخاص وأصيب العشرات بجروح في انفجار سيارتين مفخختين في شارع التسوق الرئيسي في ساعة الذروة.

وقضى في أعمال العنف المتفرقة في العراق منذ بداية يوليو/تموز نحو 480 شخصاً، بحسب حصيلة من مصادر أمنية وعسكرية وطبية.