خمسة قتلى وإصابة 14 بعد ليلة دامية في بغداد

قتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاث نساء، وأصيب 14 آخرون بجروح في هجومين منفصلين، الأحد، في العراق بعد ساعات من موجة هجمات دامية خلفت 65 قتيلًا و190 جريحاً في بغداد.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 10 بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين في منطقة التاجي شمال بغداد".

كما قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "شخصين قتلا وأصيب أربعة جميعهم من عائلة واحدة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة داخل منزلهم في منطقة البسماية" جنوب شرق بغداد.

ووقعت هجمات اليوم بعد ليلة دامية خلّفت ما لا يقل عن 65 قتيلاً، وحوالي 190 جريحاً في موجة هجمات استهدفت مناطق متفرقة من بغداد.

وقتل في العراق منذ بداية تموز/يوليو الجاري نحو 530 شخصاً، بحسب حصيلة استناداً إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.