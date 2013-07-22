تبرئة 3 نواب من تهمة المسّ بالذات الأميرية في الكويت

برّأت محكمة الاستئناف الكويتية، الاثنين، ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بعد الحكم عليهم في محكمة البداية بالسجن ثلاث سنوات بتهمة المسّ بالذات الأميرية، وفق ما أعلن مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمود الحميدي على حسابه الخاص في" تويتر"، حيث قال إن محكمة الاستئناف برّأت النواب الثلاثة السابقين.

وتأتي هذه التبرئة قبل خمسة أيام على الانتخابات التشريعية التي تمّت الدعوة إليها في أعقاب قرار للمحكمة الدستورية الذي أبطل استحقاق 2012 الذي قاطعته المعارضة، ومازال يحقّ للحكومة رفع القضية إلى محكمة النقض لإلغاء حكم الاستئناف.

ففي شباط/فبراير حكم على فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس بتهمة الإدلاء بأقوال في أثناء لقاء سياسي في تشرين الأول/أكتوبر 2012 "تمسّ بذات" أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وكان النواب الثلاثة يعارضون تعديلاً للقانون الانتخابي وحذروا من احتمال رفضه في الشارع، لكن المحكمة الدستورية أكدت التعديل بالرغم من تظاهرات المعارضين.