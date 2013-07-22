واشنطن ترحب بإدراج أوروبا لحزب الله على لائحة الإرهاب

رحّب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الاثنين 22 يوليو/تموز، بـ"الرسالة القوية" التي وجّهها الاتحاد الأوروبي عبر قراره بإدراج حزب الله اللبناني على قائمته للمنظمات الإرهابية، بينما أعرب الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن أمله بأن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره.

وقال كيري: "عبر هذا الإجراء الذي اتخذ اليوم يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة قوية إلى حزب الله مفادها أنه لا يستطيع التحرك دون الإفلات من العقاب، إن ما يقوم به سيؤدي إلى تداعيات".

ودعا كيري حكومات أخرى إلى الاقتداء بالاتحاد الأوروبي واتخاذ تدبير مماثل بحق التنظيم الشيعي اللبناني.

ومن جانبه، أعرب الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن أمله بأن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره إدراج حزب الله على لائحته للمنظمات الإرهابية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن سليمان "أعرب عن الأمل في أن يعيد الاتحاد النظر في قراره، من منطلق الحرص على عدم اتخاذ قرارات متسرعة، وصون الاستقرار في لبنان".

هذا واعتبر تلفزيون "المنار"، التابع لحزب الله، أن إدراج الاتحاد الأوروبي الحزب على لائحته للمنظمات الإرهابية يعني أن "إسرائيل أخضعت الاتحاد الأوروبي لإرادتها".

وقال في مقدمة نشرته الإخبارية المسائية في أول رد فعل للتنظيم الشيعي على القرار الأوروبي: "أخضعت إسرائيل أوروبا لإرادتها بوضع حزب الله على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي بدوله الثمانية والعشرين، وهو قرار جهدت قيادات العدو بجرّ أوروبا إليه وسوّقت له على مدى سنوات بمساندة أميركية وبريطانية مكشوفة".