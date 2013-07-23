اتهام أوكراني في بريطانيا بالقتل وتفجير مساجد

وجهت اليوم الثلاثاء السلطات البريطانية إلى رجل أوكراني بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، اتهامات بقتل بريطاني مسلم في مدينة برمنجهام وزرع شحنات ناسفة في ثلاثة مساجد.

وفي تفاصيل القضية، اعتقل بافلو لابشين (25 عاما)، طالب الدراسات العليا، يوم الخميس الماضي بعد وقوع انفجارات بمساجد في بلدات بوسط إنجلترا.

ووجه إليه الاتهام بقتل محمد سليم وهو رجل عمره 82 عاما، طعن حتى الموت في أبريل/نيسان من العام الحالي وهو في طريق عودته إلى منزله، بعد أداء الصلاة في المسجد. واعتبرت الشرطة البريطانية أن هذا الحادث "هجوم شرس وغادر".

وجاءت هذه الجريمة عقب مقتل الجندي البريطاني لي ريجبي في مايو/أيار في هجوم نفذه اثنان من المسلمين، ووصف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون اغتيال ريجبي بأنه ليس من الإسلام. علما بأنه ستبدأ محاكمة المتهمين بقتل ريجبي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشمل الاتهامات الموجهة الى لابشين تعديل هواتف محمولة لاستخدامها كأدوات تفجير للشحنات الناسفة، والبحث على الإنترنت لتحديد مواقع توضع فيها القنابل وتفقد منطقة في وست ميدلاندز لاختيار المكان الذي توضع فيه المتفجرات.

يذكر بأنه لم يصب أحد بأذى أثناء انفجارات المساجد، في حين شهدت ثاني أكبر مدينة في بريطانيا والتي تحتوي على عدد كبير من السكان المسلمين زيادة في التوترات الاجتماعية في الأسابيع الأخيرة.